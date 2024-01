Stypendia dla studentów rozdane! Pieniądze od miasta otrzymało 48 najlepszych.

Wsparcie studentów od 2017 roku

Studenci ważną częścią Torunia

– Dziękuję za to, że jesteście w Toruniu – zwrócił się do studentów i studentek Michał Zaleski. – Nasze miasto wszechstronnie się rozwija, powstają nowe miejsca pracy, nowe warunki do tego, by wtedy, kiedy kończy się czas studiowania, rozejrzeć się i zastanowić, że może warto zostać w Toruniu, tutaj pracować, swoje umiejętności i talenty spożytkować dla realizacji własnej kariery.