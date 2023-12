Świąteczne spotkanie pracowników oświaty w 100-lecie Oddziału ZNP w Toruniu. Wręczono nagrody!

Świąteczne spotkanie ZNP w Toruniu

Pracownicy oświaty zrzeszeni w toruńskim oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji świąt Bożego Narodzenia spotykają się od lat. Przychodzą na nie nie tylko czynni nauczyciele i inne związane z edukacją osoby, ale również wielu oświatowych emerytów. Spotkania to okazja do wymiany informacji, wspomnień i do tego, by po prostu pobyć razem, wśród przyjaciół.