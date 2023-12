Obchody 10-lecia powstania nowego mostu w Toruniu. Zobaczcie, co i kiedy zaplanowano!

Przez nowy most przejeżdża średnio 32 tysiące pojazdów dziennie. Dzięki niemu zdecydowanie poprawiła się komunikacja między lewobrzeżem a prawobrzeżem Torunia. Zyskało zwłaszcza to pierwsze, które dziś stało się modne zarówno dla biznesu, jak i deweloperów.

Budowa drugiego mostu drogowego rozpoczęła się 19 października 2010 roku. Jego oddanie do użytku miało miejsce 9 grudnia 2013 roku. Początkowo planowano oddać most w lipcu 2013 roku, jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niski stan wody podczas budowy termin oddania przesunięto o kilka miesięcy.

Jak zaplanowano obchody rocznicy?

W piątek o godzinie 10 w Dworze Artusa rozpoczęła się konferencja poświęcona toruńskiej inwestycji. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele projektanta, wykonawcy, podwykonawców i instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. Zaplanowano m.in. referat na temat toruńskich mostów, ich historii i znaczeniaautorstwa inż. Krzysztofa Dudkak, członka zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko-Kujawski. Wystąpienie miał także dr Krzysztof Wąchalski, jeden z projektantów toruńskiej inwestycji, który opowiadał o historii projektu i jego realizacji.

Most im. gen. Elżbiety Zawackiej kończy 10 lat. Jak doszło d...

A co podczas konferencji?

Na konferencji nie zabrakło także referatu przygotowanego przez generalnego wykonawcę - firmę Strabag. Jego przedstawiciel, mgr inż. Zbigniew Szubski, wyjaśnił, skąd wzięło się określenie „inżynieryjny majstersztyk” w odniesieniu do mostu gen. E. Zawackiej. Uczestnicy konferencji wysłuchali także wystąpienia dr. hab. inż. Jana Kempy, prof. Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, który przedstawił warunki ruchu drogowego w Toruniu po oddaniu do eksploatacji mostu drogowego im. gen. Elżbiety Zawackiej. Dyskusję merytoryczną zakończyło wystąpienie Anny Stasiak, dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, która opowiedziała o znaczeniu Wisły w rozwoju przestrzennym Torunia. Tę część zakończyło wspólne zdjęcie na punkcie widokowym na placu Daszyńskiego.

Również w sobotę, w godz. 16 - 19 na Rynku Staromiejskim zaplanowano rzeźbienie mostu w lodzie w bryle lodowej o długości 4 m i wysokości 1,5 m. Do przygotowania rzeźby wykorzystano 6 brył lodowych, każda o wymiarze: 1 x 1 x 0,25 m.

- Ciekawostką może być fakt, że jeden blok lodowy ma wagę ok. 230 kg. Do rzeźbienia używamy pił elektrycznych, frezarek i dłut - mówi Robert Burkat, jeden z rzeźbiarzy lodowych z grupy ICE TEAM, która wykona figurę lodową.

Budowa prawdziwego mostu trwała trzy lata, natomiast jego pomniejszona kopia ma powstać w trzy godziny.

Dodajmy, że ICE TEAM to rzeźbiarze lodowi tworzący artystyczne rzeźby lodowe. Należą do elitarnego grona rzeźbiarzy lodowych, zapraszanych do realizacji najbardziej skomplikowanych instalacji lodowych.

W Toruniu „za budowę mostu” będą odpowiadać Robert Burkat i Michał Mizuła. To dwukrotni wicemistrzowie świata w rzeźbieniu w lodzie (ALASKA 2010 i 2011), wielokrotni medaliści konkursu rzeźbienia w lodzie w Ottawie, Berlinie, Lake Louise (Kanada), Valloire (Francja), Poznaniu, Szklarskiej Porębie, Madrycie, rekordziści Guinessa na najwyższą rzeźbę lodową, Dubaj 2006.