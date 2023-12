10. urodziny mostu im. gen Zawackiej. Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie

Zbliża się 10. rocznica otwarcia mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 10 lat temu, kiedy uruchamiano przeprawę, fotoreporter "Nowości" zrobił torunianom pamiątkowe zdjęcie. W najbliższą sobotę, 9 grudnia chcemy to powtórzyć. Zapraszamy serdecznie na most!

10 lat temu stało się to, na co mieszkańcy Torunia czekali przez dekady. Otwarto nowy most drogowy we wschodniej części miasta nadając mu imię gen. Elżbiety Zawackiej. Przeprawę uruchomiono dokładnie 9 grudnia 2013 roku.

Zapraszamy do wspólnego zdjęcia

Z tej okazji ukazało się specjalne wydanie "Nowości", które rozdawano Czytelnikom za darmo. Zdobiło je wyjątkowe zdjęcie autorstwa fotoreportera "Nowości" Jacka Smarza. Są na nim torunianie na nowym moście.

Teraz, w związku z 10. urodzinami przeprawy, chcemy to powtórzyć. - 9 grudnia, w sobotę zapraszamy na godzinę 10 na spotkanie po 10 latach na moście gen. Elżbiety Zawackiej, a dokładnie przed tunelem na placu Daszyńskiego - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD w Toruniu. - Inspiracją do spotkania jest fotografia wykonana przez Jacka Smarza, fotoreportera „Nowości” w 2013 roku. Zachęcamy osoby z fotografii, aby przyszły i zrobiły sobie zdjęcie po 10 latach. Zapraszamy też tych, którzy chcieliby powiększyć grono znajomych mostu.

Wykonane w przyszłą sobotę zdjęcie torunian na przeprawie zamieszczone zostanie w poniedziałkowych "Nowościach" (11.12), a cała galeria fotografii znajdzie się na naszej stronie internetowej www.nowosci.com.pl. Im będzie nam więcej, tym bardziej spektakularne będą fotografie. Zapraszamy zatem serdecznie - w imieniu własnym i władz miasta.

Urodzinowa konferencja

Świętowanie 10-lecia mostu zaplanowano na dwa dni. 8 grudnia w Dworze Artusa odbędzie się konferencja poświęcona toruńskiej inwestycji. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele projektanta, wykonawcy, podwykonawców i instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. W programie m.in. referat na temat toruńskich mostów, ich historii i znaczenia. Jego autorem będzie inż. Krzysztof Dudek, członek zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko-Kujawski. Swoje wystąpienie zapowiedział także dr Krzysztof Wąchalski, jeden z projektantów toruńskiej inwestycji, który opowie o historii projektu i jego realizacji. Na konferencji nie zabraknie także referatu przygotowanego przez generalnego wykonawcę -firmę Strabag. Jego przedstawiciel, mgr inż. Zbigniew Szubski, wyjaśni, skąd wzięło się określenie „inżynieryjny majstersztyk” w odniesieniu do mostu gen. E. Zawackiej. Uczestnicy konferencji wysłuchają także wystąpienia dr. hab. inż. Jana Kempy, prof. Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, który przedstawi warunki ruchu drogowego w Toruniu po oddaniu do eksploatacji mostu drogowego gen. Elżbiety Zawackiej. Dyskusję merytoryczną zakończy wystąpienie Anny Stasiak, dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, która opowie o znaczeniu Wisły w rozwoju przestrzennym Torunia. Początek konferencji o godz. 10.

W piątek, 8 grudnia w godz. 16-19 na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbędzie się rzeźbienie mostu w lodzie. Przeprawa zostanie wyrzeźbiona na oczach widzów w bryle lodowej o długości 4 m i wysokości 1,5 m. Do przygotowania rzeźby zostanie wykorzystanych 6 brył lodowych, każda o wymiarze: 1 x 1 x 0,25 m.

- Ciekawostką może być fakt, że jeden blok lodowy ma wagę ok. 230 kg. Do rzeźbienia użyjemy pił elektrycznych, frezarek i dłut - mówi Robert Burkat, jeden z rzeźbiarzy lodowych z grupy Ice Team, która wykona figurę lodową. Tego samego dnia na Rynku Staromiejskim otwarta zostanie wystawa pt. „Most gen. Elżbiety Zawackiej połączył to, co najważniejsze. Historia powstania przeprawy w obiektywie”. - Dzięki zdjęciom przywołamy wspomnienia z momentu wbicia pierwszej łopaty, pierwszego przejścia suchą stopą po moście czy montażu łuków - dodaje Agnieszka Kobus-Pęńsko. Będzie też możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w samochodzie pędzącym po moście. Będzie to możliwe dzięki ustawionej na Rynku Staromiejskim, w pobliżu wejścia do Muzeum Okręgowego, dużej planszy z grafiką mostu i napisem okolicznościowym. Wycięte miejsce na głowę pozwoli nam siedzieć w samochodzie, w otoczeniu mostu, nawet bez prawa jazdy.

Warto wiedzieć:

Budowa nowego mostu mostu była jednym z najambitniejszych i najbardziej złożonych przedsięwzięć inżynierskich podjętych w Toruniu i w Polsce w ostatnich latach. Inwestycja obejmowała nie tylko budowę samej przeprawy, ale także rozległych dróg dojazdowych (o łącznej długość trasy ponad 4 km) oraz 3-poziomowego węzła na placu Daszyńskiego. Inwestycja kosztowała 651,8 mln zł.

Most został zaprojektowany jako stalowa konstrukcja złożona z dwóch przęseł łukowych. Są to najdłuższe takie przęsła w Polsce. Każde ma po 270 m długości i 50 m wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Przy projektowaniu przeprawy zastosowano najnowsze technologie, dzięki czemu inwestycja powstała bez szkody dla środowiska naturalnego.

