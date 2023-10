Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – jak obchodzony był w Toruniu?

Cel Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka – tak brzmi tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego zwracają przy tym uwagę na fakt, że na całym świecie wciąż wiele osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, przez które doświadcza wykluczenia. Zdrowie psychiczne jest kluczowym aspektem życia. Oznacza ono nie tylko brak zaburzeń czy chorób, lecz także czerpanie radości z życia oraz zaspokojenie własnych potrzeb. Wszelkie schorzenia psychiczne mają niemały wpływ na zdrowie fizyczne, dlatego tak ważne jest ciągłe uświadamianie społeczeństwa i zwiększanie dostępności do specjalistów.

Obchody w Toruniu

Toruń także przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Co przygotowano dla mieszkańców?

Tramwaj Zdrowia Psychicznego

9 i 10 października przez w godz. 15.00–17.00 został udostępniony specjalny tramwaj linii H. Jego nazwa nie jest przypadkowa. H pochodzi od angielskiego słowa help, czyli pomoc. W tramwaju wszyscy zainteresowani znajdą informatory o profilaktyce zdrowia psychicznego. Organizatorem akcji jest Fundacja Growspace, w inicjatywę wspierają m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Miło Cię Widzieć, Nastoletni Azyl.