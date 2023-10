Nowe oznaczenia dla pieszych przy przejściach przez tory na Bydgoskiej. Torunianie komentują

Wypadków z udziałem pieszych i tramwajów w Toruniu dużo nie ma. Miasto woli jednak dmuchać na zimne, patrząc na to, co dzieje się gdzie indziej.

Nowe oznaczenia dla pieszych w Toruniu

Na przykład pod koniec lipca tego roku we Wrocławiu pod tramwaj weszła piesza, która chciała pokonać torowisko idąc przejazdem dla rowerów. Na materiale video widać, że nawet nie spojrzała w bok. Takie sytuacje zdarzają się niejednokrotnie. Stąd pomysł Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu na dodatkowe znaki ostrzegawcze. W sierpniu pojawiły się one na ulicy Długiej, a teraz na Bydgoskiej. Znaki mają za zadanie ostrzegać przechodniów przed nagłym wchodzeniem na torowisko. Docelowo podobne ostrzeżenia pojawią się przed przejściami przez torowiska w innych newralgicznych lokalizacjach.

- Analizujemy sytuację, gdzie warto byłoby wymalować kolejne znaki i takie na pewno się pojawią - mówi Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. - Rzeczywiście, nie notujemy w Toruniu wypadków z udziałem pieszych i tramwajów, ale nie oznacza to, że nie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Sama ostatnio widziałam, jak starsza pani przebiegła tuż przed jadącym tramwajem na ulicy Broniewskiego. I to nie na pasach. Dlatego każde rozwiązanie, które może poprawić bezpieczeństwo, ma sens.

"Tylko połowicznie się sprawdzi, bo jak przyjdzie zima i śnieg zasypie to już nie widać napisu."

"Prawdziwym zagrożeniem dla pieszych, są tramwaje z napisem ,, jazda próbna,, Nie zatrzymują się na przystanku (do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni) z dużą prędkością przemieszczają się, bez sygnału ostrzegawczego ... Pieszy widzi dojeżdżający do przystanku skład tramwajowy, jest przekonany, że ma bezpieczny czas do przejścia. Tym czasem rozpędzony tramwaj, nie zatrzymuje się i jest dużo prędzej na przejściu dla pieszych. Przyglądałem się kilkakrotnie przejściu do Parku Miejskiego przy ul. Bydgoskiej."