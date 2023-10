Nie było mobbingu w MOPR Toruń? "Nie poddam się i odwołam od wyroku" - zapowiada była pracownica. Wyrok zapadł w piątek

Pani Joanna twierdzi, że padła ofiarą mobbingu w MOPR-ze i przypłaciła to zdrowiem

Kobieta wystąpiła do MOPR-u o odszkodowanie (to równowartość wynagrodzeń z okresu 3 miesięcy). Pracodawca odmówił zapłaty, bo od początku z zarzutami się nie zgadzał. Pani Joanna pozwała zatem ośrodek do sądu. Proces "pani Joanna kontra MOPR" toczył się w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Toruniu. W piątek, 6 października, ogłoszono wyrok.

Sąd: pozew pani Joanny oddalony! Roszczenie przedawnione i nie udowodniła złego traktowania

Co na to MOPR Toruń? Dyrekcja od początku tej sprawy zapewnia, że zarzuty zgłaszane przez panią Joanną są nieprawdziwe i że żadne z opisywanych przez nią sytuacji (mobbing, przeciążanie obowiązkami i odpowiedzialnością, nierówne traktowanie pracowników) nie miały miejsca.

Najgorsze rzeczy zaczęły się jednak dziać, gdy do pracy w jej dziale przyjęto znajomą dyrekcji. To z jej strony pani Joanna zaczęła doświadczać złośliwości i przykrości, które odbierały nie tylko chęć do pracy, ale i zdrowie. Ta pracownica - według relacji pani Joanny - miała rozpuszczać o niej plotki, zgłaszać na jej temat kierownictwu nieprawdziwe informacje.

Do krzywdzącego traktowania pani Joanny miała potem dołączyć osoba z dyrekcji. - Z miesiąca na miesiąc byłam coraz bardziej słaba psychicznie. W czerwcu 2020 roku zaczęłam chodzić do psychiatry i na terapię psychologiczną. Pracownicy wiedzieli o tym co się dzieje, współczuli mi mijając mnie na schodach, ale nikt nie miał odwagi wstawić się za mną. Pani psycholog, do której nadal chodzę, dawała mi rady, jak mam radzić sobie ze stresem w pracy i uczyła mnie, jak mam delikatnie zacząć zrzucać garby z pleców którymi obciążyli mnie przełożeni - wspomina pani Joanna.