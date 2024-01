Święto Trzech Króli 2024 w Toruniu. Tłumy na występie Viki Gabor

Trzech Króli w Toruniu: koncert Viki Gabor na Rynku Nowomiejskim

W tym roku w programie obchodów były występy na Rynku Nowomiejskim. Przed przybyciem orszaku Trzech Króli śpiewała tutaj Joanna Kaczmarkiewicz, wokalistka znana z telewizyjnych programów "The Voice of Poland" i "Must Be The Music".

Trzech Króli i viki Gabor: pasmo sukcesów przed koncertem w Toruniu

Na początku pasma sukcesów Viki Gabor jest drugie miejsce w drugiej odsłonie telewizyjnego programu "The Voice Kids" na początku 2019 roku. Kilka miesięcy później odniosła wspomniany sukces w konkursie Eurowizji dla dzieci. W styczniu 2020 roku wydała singel "Ramię w ramię”, który nagrała w duecie z Kayah. Potem ukazały się jej kolejne single: "Getaway”, "Forever and a Night” oraz "Not Gonna Get It”. W 2020 roku ukazał się jej debiutancki album studyjny "Getaway (Into My Imagination)".