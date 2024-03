Tak się bawiliście na koncercie Sanah w Arenie Toruń! Zobaczcie naszą galerię!

”Szampan wylewa się…”

Sanah jest jedną z najpopularniejszych kobiet na polskiej scenie muzycznej. Szersza publiczność usłyszała o niej już kilka lat temu. Jej przebój „Szampan” stał się prawdziwym radiowym hitem. Z muzyką związana jest jednak od najmłodszych lat. Ukończyła szkołę muzyczną, gdzie nauczyła się grać na skrzypcach i fortepianie. Obroniła pracę licencjacką w klasie skrzypiec oraz pracę magisterską z instrumentalistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Brała udział w muzycznych programach rozrywkowych, m.in. w The Voice of Poland, Mam Talent! czy Britain’s Got Talent!, ale nie osiągnęła w nich większego sukcesu. We wrześniu 2019 opublikowała singel „Idź”, który znalazł się na pierwszym miejscu playlisty Vevo DSCVR New Music Poland. 11 października wydała minialbum pt. „ja na imię niewidzialna mam”. Przełomem w jej karierze, który wpłynął na ogólnopolską rozpoznawalność, okazał się rok 2020, w którym opublikowała piosenkę „Szampan” zapowiadający jej pierwszy studyjny album pt. „Królowa dram”. Do tej pory pod pseudonimem Sanah ukazało się 5 albumów – Królowa dram, Irenka, UCZTA, sanah śpiewa Poezyje oraz Bankiet u sanah. Oprócz tego w dyskografii Sanah znajdują się także single.