Święto Trzech Króli 2024 w Toruniu. Przez starówkę przeszedł tradycyjny orszak

Przypomnijmy, że święto Trzech Króli to inaczej Święto Objawienia Pańskiego. Nawiązuje do historii opisanej w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W Kościele katolickim obchodzone jest 6 stycznia.