Święto u grekokatolików w Toruniu: wieczór uwielbienia, odpust i Pierwsza Komunia Święta

Wieczór uwielbienia u grekokatolików w Toruniu: niezwykła historia zakonnicy z Indii

Siostra Ligy Payyappilly proszona jest o odwiedziny u chorych i modlitwy za nich.

- Ludzie nazywają to „darem uzdrawiania”, ale siostra Ligy podkreśla, że ​​prawdziwym uzdrowicielem jest sam Pan, wszystko i wszyscy inni to tylko narzędzia, których On używa z różnych powodów. Paradoksów jest wiele, ale wszystko to jest marnością w porównaniu z siłą modlitwy i wiary, którą ona wciąż poznaje poprzez lekcje i próby - dodaje ks. Dymitr Leszko.