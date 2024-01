Szach Młyn! Czyli nauka gry w szachy pod okiem profesjonalisty w Mediatece w Młynach

Zalety gry w szachy

Gra w szachy nie należy do łatwych. Nierzadko wiele osób odczuwa strach przed poznaniem i opanowaniem zasad. Odstrasza też podejmowanie nagłych decyzji, przyjmowania odpowiedniej strategii i modyfikowanie jej na bieżąco. Regularna rozgrywka w szachy może mieć jednak sporo zalet! Szachy przyczyniają się m.in. do poprawy zdolności intelektualnych, czyli koncentracji czy progresu wyobraźni. Dzięki nim łatwiej jest także poprawić umiejętność porządkowania myśli czy planowania. Szachy są także dobrym treningiem logicznego myślenia, ale wpływają także na to krytyczne. Ponadto poprawiają refleks i koordynację ruchową.