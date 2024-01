Zbliżają się walentynki, a na tarasie widokowym pojawiają się nowe kłódki. A co ze starymi?

Zakochani zawiesili potwierdzenie swojej miłości

Remont tarasu widokowego na bulwarach zakończył się w połowie grudnia. Wraz z jego rozpoczęciem zostały zdemontowane wszystkie kłódki miłości, które zgromadziły się tam przez kilka lat. Długo nie trzeba było czekać na ich powrót! Na nowych balustradach pojawiają się nowe kłódki, które ozdobione są inicjałami zakochanych. Wraz ze zbliżającym się walentynkami, czyli najważniejszego święta zakochanych, kłódek zapewne będzie stopniowo przybywać. I choć przez trwający remont bulwarów, specjalnego dojścia do tarasu jeszcze nie ma, zakochani i tak znajdą dostęp do tego, by spełnić swój obowiązek i utrwalić swoją miłość, zawieszając właśnie kłódkę.