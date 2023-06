Szachowe Grand Prix w Toruniu. Turniej w Szachach Błyskawicznych w Hard Rock Pubie Pamela za nami

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tak ekscytującym wydarzeniu jak runda letnia Grand Prix w Szachach Błyskawicznych Hard Rock Pub Pamela w Toruniu - mówi Ewelina Siemianowska - wbrew pozorom to doskonała okazja do popularyzowania wiedzy o przeszłości, a nasze Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie znane jest z dość niekonwencjonalnych działań. Zainicjowaliśmy turniej, opowiadając krótko o dziejach szachów. Skupiliśmy się głównie na ciekawostkach, czyli teoriach na temat ich powstania, drogach, jakimi dotarły do Europy i tego, w jaki sposób figurka wezyra została zastąpiona przez królową. Zaprezentowaliśmy też kopię unikatowych szachów sandomierskich z XII w. oraz opowiedzieliśmy o historii ich odkrycia i wynikach najnowszych badań. Szachy sandomierskie to wyjątkowe znalezisko na skalę europejską, ponieważ odkryto je podczas badań archeologicznych. Poza tym liczą aż 29 bierek (!), a archeolodzy odkrywają zwykle jedną lub dwie bierki. Prawdopodobnie był to zestaw podróżny (małe rozmiary), który wykonano w muzułmańskim stylu abstrakcyjnym.