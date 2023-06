Znana firma szuka pracowników na... Dworcu Toruń Miasto! "Bo dziś ciężko o ręce do pracy" Małgorzata Oberlan

Nietypowe miejsce na rekrutację? Niekoniecznie. "Agad" to główny wykonawca remontu Dworca Toruń Miasto. Postanowił to wykorzystać i tutaj szuka rąk do pracy - zarówno tej przy modernizacji dworca, jak i tej produkcyjnej w zakładzie przy ul. Chrzanowskiego. Kogo szuka i ile płaci? Szczegóły w tekście.

Znana toruńska firma "Agad" remontuje Dworzec Toruń Miasto. Postanowiła to wykorzystać i tutaj szuka pracowników: zarówno do remontu dworca, jak i do produkcji okien i drzwi w zakładzie. -Ciężko dziś o ręce do pracy, więc rekrutujemy różnymi sposobami - nie kryje Beata Mazurek, specjalista ds. kadr i płac.