Toruń. Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? Tak nadbrzeże wygląda w końcówce czerwca [zdjęcia]

Bulwar Filadelfijski. Jakie opóźnienie?

Zawirowań związanych z gruntowną przebudową Bulwaru Filadelfijskiego nie brakowało i nie brakuje - już od dłuższego czasu wiadomo, że zupełnie nierealny okazał się pierwotnie planowany termin zakładający zakończenie prac jesienią bieżącego roku. Obecnie, jeśli nie będzie dalszych opóźnień, zakłada się, że nadbrzeże pozostanie w remoncie aż do kwietnia.

Nad Wisłą pojawią się jeszcze archeologowie, którzy przebadają najcenniejszy z historycznego punktu widzenia teren w sąsiedztwie Bramy Klasztornej, w rejonie którego aż do potopu szwedzkiego znajdował się kompleks klasztorny benedyktynek z kościołem pod wezwaniem Ducha św. Właśnie ten teren został - aż do wykonania badań archeologicznych - całkowicie wyłączony z prowadzonej przebudowy. Formalnie, z punktu widzenia miasta, nie ma natomiast przeszkód, aby remont nadbrzeża odbywał się na pozostałych odcinkach bulwaru. - Wstrzymanie robót jeszcze ma miejsce, ale dotyczy to tylko na obszarze od hotelu Bulwar do Bramy Klasztornej. Na pozostałym odcinku mogą być i są prowadzone - mówił jeszcze w maju prezydent Michał Zaleski podczas sesji rady miasta.