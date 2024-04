Szczęśliwiec z Torunia wygrał główną wygraną w "Szybkim 600"

Szczęśliwiec wygrał w "Szybkim 600"

To wygrana pierwszego stopnia. Szczęśliwiec dostanie 600 złotych co tydzień przez rok czyli w sumie zainkasuje 31 200 złotych. Przypominamy jednak, że od wygranych powyżej 2 280 złotych należy zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10 procent i trzeba zgłosić ją w oddziale Lotto. W przypadku Torunia najbliższy jest w Bydgoszczy.

"Szybkie 600" to najmłodsza gra liczbowa (polegająca na losowaniu) w Lotto. Losowania odbywają się co cztery minuty. Aby wygrać główną wygraną trzeba trafić sześć z 32 liczb. Kupon kosztuje dwa złote. Wygrane zaczynają się już od trafionej dwójki (2 złote). Za trójkę dostaje się 4 złote, czwórkę - 50, a piątkę - 250. Można jednak zwiększyć te kwoty stosując stawkę. Jeśli zapłacimy 4 złote wygramy podwojoną kwotę, jeśli 6 - potrojoną, i tak aż do dziesięciu. Teoretycznie inwestując 20 złotych (stawka 10) można wygrać 6000 złotych brutto co tydzień przez rok!