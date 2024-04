Pomocni, odważni i młodzi. Wybrano Ośmiu Wspaniałych z toruńskich szkół. Kto został laureatem?

– Piękno, które wynika z tego konkursu to świadomość, że młodzi ludzie nie są tylko nastawieni ku sobie, nie są nastawieni tylko po to, by spełniać swoje plany, marzenia, realizować swoje cele, ale także rozglądają się dookoła i mówią: „tutaj mogę być przydatna, tu mogę być pomocny” – mówił prezydent Torunia, Michał Zaleski.