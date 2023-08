Szkockie hrabstwo Fife partnerem województwa kujawsko-pomorskiego. Radnych odwiedziły dzieci z Ukrainy

Ze Szkotami o gospodarce

Fife - hrabstwo, w którym Polacy znaleźli dom

Modlitwa marszałka o Ukrainę

- Jedyną rzeczą, która w tej chwili przychodzi mi do głowy jest modlitwa – żeby Ukraina odzyskała wolność, żeby wasi rodzice – żołnierze wrócili do domu – mówił do dzieci marszałek Całbecki. - Wszystkim, którzy stracili swoich bliskich, bo wiem, że wśród was są i tacy, chcę powiedzieć, że kiedy dorośniecie, zrozumiecie tę ofiarę. My, Polacy, Ukraińcy, doświadczyliśmy wielu tragedii w historii. Nasi rodzice i dziadkowie ginęli w czasie II wojny światowej - byli mordowani, ginęli na frontach. Polaków i ludzi innych narodowości zginęło ponad 6 mln ludzi. Chciałbym, za słowami pierwszej damy Ukrainy, pani prezydentowej Zełenskiej – żebyśmy my tu nie przyzwyczaili się do wojny w Ukrainie. Żebyśmy nie przyzwyczaili się do ofiar, do dzieci ginących codziennie na ulicach, w przedszkolach, szkołach.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zaprosił na wakacje trzysta pięćdziesięcioro młodych Ukraińców, na co dzień żyjących w warunkach wojennych oznaczających niepewność jutra, borykających się z niedostatkiem wielu podstawowych rzeczy i ciągłym zagrożeniem atakami rakietowymi. Wypoczywający u nas młodzi Ukraińcy to dzieci i młodzież z partnerskich dla kujawsko-pomorskiego regionu Obwodu Chmielnickiego, Obwodu Żytomierskiego oraz z miasta Irpień w aglomeracji kijowskiej.