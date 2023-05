Szkoła łamie prawa ucznia? Można temu przeciwdziałać! Gdzie można interweniować? Rodzicu, słuchaj, reaguj!

Dlaczego trudno rozpoznał łamanie praw uczniów?

Podstawowym problemem jest to, że wielu uczniów w zasadzie nie zna swoich praw. To sprzyja nadużywaniu pozycji m.in. przez nauczyciela. Drugą kwestią jest to, że statuty niektórych szkół są skonstruowane w taki sposób, że zwiększają zakres uprawnień szkoły i/lub ograniczają prawa uczniów, które zostały opisane m.in. w ustawie Prawo oświatowe. Niejednokrotnie statuty szkolne w pewnych aspektach są sprzeczne z nadrzędnymi źródłami prawa (np. z ustawą), a tym samym mogą łamać prawo!

Odpowiedzialność organów nadzoru pedagogicznego

Co podlega nadzorowi pedagogicznemu?

Jakie obszary nadzoru są najważniejsze? Kiedy najczęściej dochodzi do naruszeń praw uczniów?

Prawo oświatowe stawia szczególny nacisk na niektóre obszary nadzoru pedagogicznego. Jak możemy wyczytać na stronie Stowarzyszenia Umarłych Statutów, jest to katalog obszarów, w których najczęściej możemy zauważyć, że dochodzi do naruszeń praw uczniów. O jakich obszarach mowa?

Jak można interweniować w szkole?

Nadzór pedagogiczny w szkole sprawuje dyrektor szkoły bądź też inni nauczyciele na stanowiskach kierowniczych. Oznacza to, że wszelkie naruszenia prawa uczniów powinno się zgłosić dyrektorowi szkoły. Jest on odpowiedzialny za rozpatrzenie wszelkich skarg i wniosków. Taka skarga może dotyczyć nawet sposobu realizowania podstawy programowej przez konkretnych nauczycieli.

Pośrednictwo interwencji u dyrektora szkoły

Jeśli w szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia, warto również zgłosić się do niego. Powinien on interweniować w naszej sprawie.

Jak interweniować w kuratorium oświaty?

Może być sytuacja, w której interwencja w szkole nie przynosi rezultatów. Może być też tak, że od początku nie chcemy interweniować na poziomie szkoły. To otwiera przed nami drogę do interwencji bezpośrednio w kuratorium oświaty. Kurator sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami. Zgodnie z Prawem oświatowym kurator wykonuje zadania organu nadzorczego stopnia wyższego względem dyrektorów szkół. Kurator ma prawo uchylić cały statu szkolny bądź też niektóre jego postanowienia, jeśli tylko uzna, że są one sprzeczne z prawem polskim. Z zasady, jeśli interwencja u dyrektora szkoły nie przyniesie rezultatu, a zaskarżone przepisy łamiące prawa ucznia będą dalej obowiązywać, można udać się do kuratorium oświaty.