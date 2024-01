Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu została zalana. Zajęcia odwołano! [zdjęcia]

Awaria wody w SP3 w Toruniu – co jest przyczyną?

W środę, 10 stycznia Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu zamknęła się ok. godz. 21.00. Zakończyły się wówczas zajęcia na sali gimnastycznej. Jakiś czas później, ok. godz. 23.00, w szkole załączył się alarm w związku z pęknięciem rury od wody, która umieszczona jest w suficie w ciągu komunikacyjnym na parterze przy sali gimnastycznej. Po otrzymaniu informacji o alarmie dyrektor szkoły Jolanta Socha udała się na miejsce, by sprawdzić, co dokładnie się stało.