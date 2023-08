Szkoła przy ul. Strzałowej rośnie jak na drożdżach. Czy będzie oddana przed terminem?

Nowa podstawówka w lewobrzeżnej części Torunia budowana jest w ekspresowym tempie. Już za rok skorzystają z niej pierwsi uczniowie i przedszkolaki. Sprawdzamy, jak dziś wygląda ta inwestycja.

Budowa nowego kompleksu szkolnego przy ulicy Strzałowej rozpoczęła się na przełomie 2022 i 2023 roku. Wznosi go na zlecenie Urzędu Miasta firma Strabag. 3 lipca pod kompleks został wmurowany kamień węgielny. To właśnie podczas tej uroczystości zapowiedziano, że inwestycja może się zakończyć już w czerwcu 2024 roku. Oficjalny termin to 25 listopada przyszłego roku. Szybkie tempo prac widać na placu budowy.

Uczniowie przyjdą stopniowo

Nowa szkoła w tej części Torunia jest niezbędna. W ostatnich latach wzrosła liczba mieszkańców lewobrzeża. Według stanu na 30 czerwca 2023 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było tu 25 212 osób.

W szkole przy Strzałowej w 32 klasach będzie około 800 uczniów. W ośmiu oddziałach przedszkolnych opiekę znajdzie 200 dzieci.

- Szkołę podstawową będziemy uczniami zapełniać stopniowo. Inaczej będzie zapewne w przypadku części przedszkolnej. Zapełni się dziećmi szybciej, bo obecnie brakuje miejsc w przedszkolach miejskich działających w pobliżu, czyli w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ulicy Złotej na Stawkach i w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ulicy Inowrocławskiej na Podgórzu - stwierdził niedawno prezydent Michał Zaleski. Budynek szkoły, części przedszkolnej i książnicy utworzą w kompleksie przy Strzałowej układ zbliżony do litery C. Na wewnętrznym dziedzińcu powstaną dwa place zabaw. W północnej części znajdzie się infrastruktura sportowa: boisko piłkarskie i wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, tenisa), bieżnia, skocznia w dal oraz tereny zielone. Obiekty będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkole powstaną także klasy integracyjne. To pierwszy etap inwestycji.

Pływalnie będą później

Baseny przy Strzałowej to drugi etap inwestycji na Rudaku. Wcześniej jednak miasto chce rozpocząć budowę szkoły podstawowej na Jarze. To najdynamiczniej rozwijająca się część Torunia. Dzieci z Jaru uczą się obecnie w odległej Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Żwirki i Wigury. Nową placówkę dla nich zaplanowano przy ulicy Grasera.

Koszt budowy kompleksu szkolnego przy ulicy Strzałowej to 76,8 miliona złotych. W większości jest finansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Toruń otrzymał z tego źródła na ten cel 65 mln zł.

Wkrótce Urząd Miasta ma ustalić granice obwodów podstawówek z lewobrzeża, już uwzględniając nową placówkę przy Strzałowej. Przypomnijmy, że oprócz wspomnianych już SP nr 17 na Rudaku i SP nr 14 na Stawkach funkcjonują tu SP nr 15 na Podgórzu i SP nr 34 w Czerniewicach.