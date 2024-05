Starówka w Toruniu zamknięta dla samochodów. Jak do niej dotrzeć?

W majówkę zamknięta dla samochodów będzie zachodnia część starówki w Toruniu. Jest bardzo prawdopodobne, że podobnie będzie w kolejne weekendy. Co może być alternatywą dla samochodu w tej sytuacji?

Przypomnijmy, że wjazd samochodów na starówkę w Toruniu był ograniczany podczas weekendów w ubiegłym roku. Powód? W sezonie turystycznym ogromnie brakowało tu miejsc do zaparkowania aut, starówka była nimi dosłownie zapychana.

Starówka w Toruniu zamknięta dla samochodów: na razie w majówkę

W obawie przed podobną sytuacją podczas tegorocznej majówki, ograniczenie w ruchu w zabytkowej części miasta ponownie zostanie wprowadzone. Od środy 1 maja do piątku 3 maja, w każdy z trzech dni w godzinach od 8 do 18, nie będzie wjazdu w zachodnią część starówki, czyli w ulice: Kopernika,

Ducha św.,

Rabiańską,

Łazienną,

Mostową,

w Piekary od strony alei św. Jana Pawła II i placu Teatralnego.

Na Fosie Staromiejskim i placu Teatralnym staną zapory. Przy nich będą dyżurować patrole Straży Miejskiej. Strażnicy będą decydować o ewentualnym zdjęciu zapór, na przykład dla osób muszących wjechać na starówkę.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Przy tej okazji pojawiły się apele o zamykanie starówki dla samochodów we wszystkie weekendy i dni wolne. Wyszła z nim między innymi Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie. Decyzje w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadły. Służby miejskie odpowiadają, że przy jej podjęciu trzeba uwzględnić sytuację, która nastąpi na starówce po otwarciu dla ruchu Bulwaru Filadelfijskiego. Został on udostępniony dla samochodów w poniedziałek 29 kwietnia po dwuletniej przerwie spowodowanej jego przebudową. Na razie można jeździć odcinkiem Bulwaru Filadelfijskiego między ulicami Warszawską i Żeglarską, z prędkością maksymalną 20 kilometrów na godzinę. Niewątpliwie jednak, w przeciwieństwie do ubiegłorocznego sezonu turystycznego, pojawiła się nowa możliwość wjazdu na starówkę i wyjazdu z niej. Polecamy: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Odłożenie w czasie decyzji o dalszych ograniczeniach w ruchu na starówce wynika też zapewne ze zmiany na szczytach władzy w Toruniu. Będzie należała do prezydenta Pawła Gulewskiego, który zacznie urzędowanie 8 maja, oraz jego współpracowników. Tak wyglądała sytuacja z parkowaniem w części starówki od strony Bulwaru Filadelfijskiego w niedzielę 28 kwietnia, czyli jeszcze przed otwarciem dla ruchu jego odcinka i przy tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie. Można spodziewać się, że w weekendy i dni wolne w sezonie turystycznym będzie tu podobnie także po otwarciu Bulwaru Agnieszka Bielecka

Starówka bez samochodów: miłośnicy komunikacji miejskiej mają wskazówki

Elementem akcji ograniczania ruchu samochodów na starówce jest zachęcanie kierowców do pozostawiania aut na parkingach wokół niej. Dotrzeć do niej można także innym sposobem, na co zwracają uwagę działacze Toruńskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej:

"Komunikatowi o ograniczeniach w ruchu na starówce jak zwykle towarzyszyła jedynie informacja o parkingach dla kierowców.

Tymczasem Toruń ma jedną z najlepszych ofert biletów krótkookresowych w kraju: weekendowe, rodzinne, grupowe - do wyboru. Tuż przy starówce znajduje się dworzec PKP Toruń Miasto, dworzec autobusowy ReloBus Transport Polska, są trzy węzły przesiadkowe komunikacji publicznej MZK i ogromna większość obiektów hotelowych! Do dworca Toruń Główny można praktycznie wybrać się spacerem. Za bezcen można zostawić auto na puściutkich parkingach Park&Ride. Zacznijmy promować inny styl zwiedzania naszego miasta. Zamiast stać autem w korku na Wałach gen. Sikorskiego czy ulicy Gregorkiewicza, zachęcajmy turystów do korzystania z oferty PKP Intercity. Pociąg do podróży, FlixBus czy innych przewoźników" - napisali działacze TKMKM w mediach społecznościowych. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<<

TKMKM przypomina też ceny krótkookresowych biletów komunikacji miejskiej:

dobowy kosztuje 13 zł (normalny) i 6,50 zł (ulgowy,),

tygodniowy (odpowiednio): 45 zł i 22,50 zł,

rodziny (dla maksymalnie dwóch osób dorosłych i czworga dzieci): 11 zł,

weekendowy (dla maksymalnie dwóch dorosłych): 15 zł,

grupowy (do 15 osób): 45 zł. 6,80 zł lub 11 zł to z kolei dobowa opłata za postój samochodu na jednym z dwóch parkingów Par&Ride w Toruniu. W pierwszym wariancie wiąże się ona z darmową jazdą tramwajami i autobusami MZK dla dwóch osób, w drugim - dla maksymalnie sześciu. Parkingi te znajdują się na wschodnim obrzeżu Torunia - przy ulicach Dziewulskiego i Olimpijskiej. W pierwszej lokalizacji są 222 miejsca parkingowe, w drugiej - 217. Zaraz obok nich są przystanki komunikacji miejskiej.

