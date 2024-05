Tak ma się zmienić Toruń za rządów prezydenta Gulewskiego. Co konkretnie zapowiada? Marek Nienartowicz

Prezydent Paweł Gulewski (drugi z prawej) skompletował ekipę swych najbliższych współpracowników. Wiceprezydentami zostali: Dagmara Zielińska, Rafał Pietrucień (z pierwszy z lewej) i Adam Szponka. Teraz prezydent może przystąpić do realizacji swych zapowiedzi Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

W piątek 17 maja minęło dziesięć dni od ślubowania wybranego na kadencję 2024-2029 prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. To okazja, by przypomnieć, jakie zmiany zapowiada on w mieście.