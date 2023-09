Tak się bawiliście na Podgórskim Pikniku imienia Agnieszki Dąbrowskiej na pożegnanie lata!

Zakończenie lata uczczone na toruńskim Podgórzu

Co się dzieje na podgórskim pikniku?

Piknik obfituje w koncerty, kreatywne i relaksacyjne warsztaty, gry, zabawy oraz wiele innych atrakcji artystycznych i edukacyjnych! Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, chcielibyśmy Was mile zaskoczyć – zaplanowaliśmy warsztaty graffiti, które będą okazją do wspólnego tworzenia ogromnego muralu. To wspólne dzieło stanie się trwałą pamiątką, przypominającą przez wiele lat o naszych artystycznych pasjach, które jednoczą nas i tworzą okazję do wspólnych spotkań.