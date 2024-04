Frekwencja w Toruniu do g. 17:00

Do godziny 17:00 frekwencja w Toruniu wynosi 32,67% uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano w Toruniu 46 204 kart do głosowania. Natomiast liczba uprawnionych do głosowania to 141 441.