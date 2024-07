Taka będzie najniższa krajowa od 1 stycznia 2025 roku? Sprawdź aktualne wyliczenia kwot!

Najniższa krajowa

Najniższa krajowa to inaczej minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące w przepisach w danym momencie, które pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku, narusza prawa pracowników

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2025

Najniższe wynagrodzenie w 2024 roku wynosiło 2709 zł netto. Z dniem 1 stycznia 2024 kwota ta została podniesiona do 3 222 zł netto. Najbliższa podwyżka w lipcu 2024. A jak będzie w przyszłym 2025 roku?

Najniższa krajowa na przestrzeni ostatnich lat

Płaca minimalna w 2025 roku - ile będziesz zarabiać?

Dyrektywa unijna o wynagrodzeniu minimalnym zobowiązuje kraje unijne do nowych obowiązków. Kraje te, w tym Polska, powinny do 15 listopada 2024 dostosować się do nowego prawa europejskiego, regulującego zasady ustalania płacy minimalnej.