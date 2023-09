Takie są skutki dla zdrowia z jedzenia awokado. Czy dla każdego jest zdrowie i ile awokado dziennie powinno się jeść

Czy awokado jest owocem?

Pomimo że ma kremowy miąższ i jest często używane w potrawach o smaku bardziej zbliżonym do warzyw, awokado to owoc. Rośnie na drzewie o nazwie "Persea americana" i jest klasyfikowane jako owoc jagodowy. Jest wyjątkowe wśród owoców ze względu na wysoką zawartość zdrowych tłuszczów, co odróżnia je od większości gatunków, które zazwyczaj są źródłem węglowodanów.