Tanie mieszkania od komornika w Toruniu i Ciechocinku. Okazje! Oto licytacje w kwietniu! Sprawdź

Komornik Jarosław Grajkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2024 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Strobanda 11, 87-100 Toruń.Opis nieruchomości:Samodzielny lokal mieszkalny nr 11 wraz z udziałem wynoszącym 4946 / 560332 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu pod budynkiem położony na I piętrze w budynku wielorodzinnym z 2019 roku o powierzchni użytkowej 49,46 m2, Lokal składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC oraz przedpokoju. Z samodzielnym lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 4946 / 560332 w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu pod budynkiem.Suma oszacowania wynosi 427 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 320 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 42 700,00 zł.Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Licytacje komornicze