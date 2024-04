Toruń. Kiedy ostateczna rozbiórka Metronu? Będzie przetarg

Koniec Metronu

Teren po fabryce nie nie wygląda najlepiej, ale trudno, by było inaczej, skoro od dłuższego czasu trwają na nim prace rozbiórkowe. Zniknęły m. in. biurowiec, magazyn oraz hala produkcyjna.

Bloki po Metronie

- Przeprowadzenie rozbiórki budynków pozwoli na przeprowadzenie podziałów geodezyjnych, wydzielających układ drogowy przewidziane zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie pozostałej części terenu do sprzedaży w ramach ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, co planujemy na czwarty kwartał 2024 roku - mówi Malwina Jeżewska, rzecznik prasowy prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.

Działka po Metronie to łakomy kąsek dla deweloperów. Wokół powstało wiele budynków wielorodzinnych, a mieszkania w nich, mimo wcale niemałych cen za metr kwadratowy, cieszyły się dużym wzięciem. Jakubskie Przedmieście, dzięki jego i jego bliskości do centrum miasta, to w tej chwili jedna z najatrakcyjniejszych dzielnic w Toruniu. Zwłaszcza że wokół zmienia się infrastruktura, remontowane są m. in. drogi.