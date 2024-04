Taraje z toruńskiego zoo rosną jak na drożdżach. Zwiedzający zobaczą je za tydzień

Półtora miesiąca oswajania

W ogrodach zoologicznych na świecie jest tylko 145 tarajów, w Europie - 58. W Polsce ma je tylko Toruń i od niedawna Łódź. W związku z tym, że gatunek jest zagrożony wyginięciem, decyzje o przekazaniu tarajów konkretnym ogrodom podejmują specjalni koordynatorzy. Toruń został zakwalifikowany do hodowli kotów cętkowanych w 2020 roku. Pierwsi przedstawiciele tego gatunku - bracia Tim i Tomi - przyjechali do nas z ogrodu w Monachium w Niemczech we wrześniu 2020 roku. Wówczas tutejszy ogród był jedynym w Polsce, który posiadał ten gatunek ssaków. Po niemal dwóch latach, w czerwcu 2022 roku Tomi pojechał do zoo w Tallinie, a w wolierze w Toruniu pozostał osamotniony Timi.

Te koty kochają wodę

Taraje w naturze żyją w Azji, m.in. w Indiach i Pakistanie. Woda to właśnie to, co odróżnia taraje od innych kotów. Ich ulubionymi siedliskami są nizinne mokradła, tereny bagienne, okolice jezior, a także lasy łęgowe i namorzynowe. One nie tylko nie boją się wody, ale potrafią świetnie pływać. Natura doskonale przystosowała tego kota do życia w takim środowisku i korzystania z wodnych warunków. Zewnętrzna warstwa szorstkiego włosia zatrzymuje wodę, która nie dostaje się do skóry, ani nawet do izolującej warstwy wewnętrznego futra. Taraj posiada błonę pławną między palcami, która ułatwia mu pływanie, a także poruszanie się po bagiennych terenach. Żeby złapać rybę taraj potrafi wskoczyć na głęboką wodę, a wielkie oczy pozwalają mu błyskawicznie zlokalizować zdobycz.