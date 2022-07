Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów

Stare banknoty z PRL-u — od czego zależy ich wartość? Sprawdź

Dlaczego stan jest tak istotny?

Błąd w druku banknotu z PRL-u? Gratka dla kolekcjonara!

Kolekcjonerzy z chęcią przyjmują wszelkiego rodzaju banknoty i stare monety, na których pojawia się błąd lub też niezwykle interesujący numer seryjny. Można wręcz powiedzieć, że dla miłośników numizmatyki jest to najbardziej wartościowy zakup. Jeśli mamy nietypowe monety lub banknoty, o których przypuszczamy, że mogą być sporo warte, nie powinniśmy zbyt pochopnie ich sprzedawać. Co zatem warto zrobić?

Profesjonalna wycena a aukcja

Jakie wartości mają banknoty z PRL-u?

W rzadkich przypadkach okazuje się, że jednostki płatnicze z PRL-u są niezwykle wartościowe. Należy jednak pamiętać o tym, że ten stan nie jest zbyt częsty. Co do zasady monety z czasów PRL mają wartość od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, o ile są w zadowalającym stanie. W szczególności dotyczy to jednak banknotów. Jeśli te są bowiem zbyt podniszczone, a wręcz zniszczone, mogą okazać się bezwartościowe.