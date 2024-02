Te pieniądze musisz dostać po śmierci bliskiej osoby. Zobacz ile wynosi zasiłek pogrzebowy i kiedy wzrośnie

Zasiłek pogrzebowy to pieniądze wypłacane z ZUS po śmierci bliskiej osoby.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Czy pracownik zbliżający się do emerytury może liczyć na ochronę? W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50.…

Ile wynosi zasiłek?

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych. Kwota ta nie zawsze wystarczy, by pokryć koszty pochówki bliskiej osoby. Jest to związane również z tym, że ceny usług pogrzebowych często są znacznie wyższe od przysługującej kwoty. Tak więc zasiłek pogrzebowy przysługuje:

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku

Kwota 4 tysięcy złotych, niezmieniana od lat to w obecnych warunkach zdecydowanie za mało, by spokojnie zorganizować pogrzeb.

Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kwota ta wzrośnie. O ile? W kampanii wyborczej obecnie rządzący zapowiadali, że kwota ta będzie wynosić prawie 6,5 tysiąca złotych. Obecnie mówi się nawet o 7 tysiącach złotych. Projekt ustawy w tej sprawie znajduje się już w Centrum Legislacyjnym Rządu. Jeżeli procedowanie przebiegnie bez większych komplikacji jest szansa, że zasiłek wzrośnie w drugiej połowie tego roku.

Aby obecnie otrzymać zasiłek trzeba do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostarczyć następujące dokumenty