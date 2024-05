Tego nie wiecie o ojcu Tadeuszu Rydzyku! TOP fascynujących faktów o słynnym zakonniku z Torunia

Ojciec Tadeusz Rydzyk jest niewątpliwie jedną z barwniejszych postaci polskiego Kościoła. Toruński redemptorysta od lat stoi na czele Radia Maryja. Kim jest, skąd pochodzi, jaka jest historia jego życia? Zebraliśmy kilka faktów z jego biografii. - Zobaczcie naszą galerię!Tadeusz Rydzyk urodził się 3 maja 1945 roku w Olkuszu. Był nieślubnym dzieckiem i z tego powodu miał pewne problemy. Pisze o tym Piotr Głuchowski w biografii Rydzyka "Imperator".– Wtedy u nas proboszczem był ksiądz Marchewka. On był niedobry, bo powinien to jakoś inaczej... a ten Tadeuszkowi robił przez to trudności, że on jest nieprawowity... proboszcz to potępiał. A co Tadeusz był winny? - czytamy w biografii.Czytaj też:Muzeum Pamięć i Tożsamość w Porcie Drzewnym w Toruniu - WIZUALIZACJE

Grzegorz Olkowski / Polska Press