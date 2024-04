Zmiany w umowach-zleceniach

Konsekwencje dla pracujących

Jeśli reforma zostanie wprowadzona, będzie to oznaczało obniżenie pensji dla osób zatrudnionych na umowach-zleceniach. Dotychczas pracujący na tych zasadach mogli liczyć na niższe składki na ubezpieczenie społeczne, co zwiększało ich wynagrodzenie netto. Jednak nowe przepisy mogą skutkować spadkiem wypłat dla pracowników zatrudnionych na umowach-zleceniach.

Cel reformy

Zmiany mają na celu uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie ponad 4,6 miliona Polaków zarabia lub dorabia na umowach-zleceniach, co skutkuje brakiem pełnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzenie pełnego ozusowania umów-zleceń ma przynieść dodatkowe środki do ZUS, co wpłynie także na wysokość emerytur w przyszłości.