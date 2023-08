Ten jesienny przepis na ciasto drożdżowe ze śliwkami sprawi, że będziecie chcieli jeść je codziennie! Łukasz Lipiński

Ciepłe, puszyste, i rozpływające się w ustach - takie właśnie jest idealne ciasto drożdżowe ze śliwkami. To połączenie miękkiego, drożdżowego placka z soczystymi, słodkimi owocami tworzy kompozycję smakową, która zachwyci każde podniebienie. Nie ma się co dziwić, że po jednym kęsie tego wspaniałego wypieku, będziecie pragnęli go codziennie. Dlaczego warto spróbować tego przepisu i jak go przygotować?