Zastępujesz tym cukier? Grozi ci otyłość i choroby serca! Jest jeden słodzik bezpieczny dla zdrowia

Co badali naukowcy?

Badania, a dokładniej wnioski z tych badań, zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym International Journal of Obesity. Zawarte tam wnioski zostały wysnute z badań trwających ponad 20 lat. W tym czasie sprawdzano regularne spożywanie pokarmu przez ludzi - zwłaszcza wtedy, gdy stosowali oni nieodżywcze substancje słodzące, które powszechnie znamy jako sztuczne słodziki.

Słodziki powodują otyłość

Badacze odkryli, że niekorzystnie na człowieka wpływa m.in. aspartam i sacharyny. Spożywanie napojów dietetycznych, które zwykle mają ich całkiem sporo w swoim składzie, prowadziło do zwiększenia się zapasów tłuszczu w mięśniach i w jamie brzusznej. Jak się okazało, tylko jeden słodzik nie wpływał istotnie na kumulowanie się tłuszczu w organizmie.

Co udowodniło badanie?

Zdaniem jednego z autorów badania, Briana Steffena, to właśnie długotrwałe, wręcz nawykowe spożywanie sztucznych słodzików jest bezpośrednio powiązane ze znacznym zwiększeniem objętości tkanki tłuszczowej w organizmie.

-Stwierdzono to nawet po uwzględnieniu innych czynników, w tym ilości spożywanego jedzenia lub jakości całej diety – podkreślił Brian Steffen.

Zalecenia ekspertów są szkodliwe?

Dlaczego wyniki tego badania są tak znaczące? Okazuje się, że zaprzeczają one temu, co dotąd zalecały środowiska dietetyków. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych American Diabetes Association i American Heart Association promowały stosowanie sztucznych słodzików zamiast cukrów. Tymczasem jednak okazuje się, że te nie są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać.

Sukraloza - co to takiego?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jest jeden słodzik, który zdaje się nie wpływać na zwiększenie gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Sukraloza, bo o niej tu mowa, jest słodsza od cukru o około 300 do 800 razy, a jednocześnie nie dostarcza kalorii oraz cechuje się uodpornieniem na procesy metaboliczne w organizmie. Oznacza to, że jest wydalana z organizmu w niezmienionej formie.

Czy sukraloza jest zawsze bezpieczna?

Badania wykazały, że sukraloza jest z zasady bezpieczna dla zdrowia - nie zauważono działania rakotwórczego lub toksycznego - i to nie tylko w badaniach na zwierzętach, ale również i na ludziach. Co więcej, umiarkowane spożywanie sukralozy nie ma wpływu na poziom cukru we krwi, więc jest dobrą opcją w przypadku diabetyków. W przypadku niektórych osób mogą pojawić się jednak pewne dolegliwości pokarmowe. Mowa tu przede wszystkim o wzdęciach i bólach brzucha (i im podobnych).

Źródło: o2.pl [Dostęp: 18.08.2023 r.]