Ten wirus jest cztery razy bardziej groźny niż grypa i atakuje głównie dzieci. Skąd się wziął i jak unikać zakażenia?

Wirus, który przewyższa grypę

Grypa to choroba, która od zawsze budziła nasze obawy. Objawy, takie jak gorączka, kaszel, katar i bóle mięśni, są dobrze znane każdemu z nas. Mimo że jesteśmy świadomi jej groźby, nie zdajemy sobie sprawy z istnienia jeszcze bardziej niebezpiecznego wirusa. To wirus RSV, skrót od "Respiratory Syncytial Virus."

Cicha epidemia?

Wirus RSV jest wirusem, który atakuje układ oddechowy. Może wywołać objawy przypominające przeziębienie, takie jak katar, kaszel i gorączka. Jednak to, co go wyróżnia, to jego zdolność do atakowania najmłodszych. Dzieci poniżej 2. roku życia są szczególnie podatne na infekcję, która może prowadzić do poważnych komplikacji.