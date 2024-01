Tenis stołowy wyżej od siatkówki. Toruń podzielił miliony na zawodowy sport

W tym roku zwraca uwagę dotację dla tenisistów stołowy Energi Manekina. Co ciekawe, dotacja dla tego klubu jeszcze wzrosła, choć drużyna została w ubiegłym roku zdegradowana z Superligi i koszty działalności ma z pewnością dużo mniejsze. Tymczasem w 2023 roku Energa Manekin skasował 260 tys., a w tym roku już 288 tys. zł. Tenisiści zresztą się nie oszczędzają: wartość projektu oszacowali na... 1,2 mln zł i wnioskowali o 700 tys. zł.

Tyle Toruń wyda na sport zawodowy. Nasz drogi tenis stołowy

Bardzo skromnie w tym kontekście podeszli do tematu siatkarze. Walczące o Tauron I ligę CUK Anioły wyliczyły swój projekt na nieco ponad 800 tys. a klub chciał pół miliona złotych. Ostatecznie szefowie organizacji Karol Lejman i Wilfredo Leon muszą się zadowolić kwotą 225 tys. zł. Nawet piłkarze II-ligowej Elany z trudem na liście wyprzedzili tenisistów stołowych z dotacją w wysokości 300 tys. zł.

Dość jednak żartów. Z dobrych wiadomości: kwota na zawodowy sport znacznie wzrosła w Toruniu: z 5,9 mln zł w ubiegłym roku do 8,2 mln zł (wybory samorządowe w tym roku zapewne zbiegły się przypadkowo). Listę otwierają trzy drużyny, które bez wątpienia budzą największe zainteresowanie mieszkańców i generują dla miasta największych przychód promocyjny.

Pieniądze na zawodowy sport w Toruniu. Najwięcej dla koszykarzy, hokeistów i żużlowców

Najwięcej pieniędzy dostaną więc koszykarze Twardych Pierników - 1,8 mln zł, numer dwa to hokeiści KH Energi - 1,72 mln zł. Niby sporo, ale pamiętajmy, że spora część tych pieniędzy wróci do miasta w postaci słonych opłat za korzystanie z obiektów sportowych. A stawki za Arenę Toruń i Tor-Tor należą do najwyższych w Polsce, gdy tymczasem wielu konkurentów ligowych obu klubów jest całkowicie uwolnionych od tego bagażu.