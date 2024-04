To nie żart! Bartek Guentzel robi naszyjniki z odchodów leśnych zwierząt Katarzyna Kucharczyk

Pierwszy wpis o biżuterii wykonanej z odchodów leśnych zwierząt na facebookowym profilu Bartka Guentzela pojawił się 1 kwietnia. I choć wielu odbiorców mogłoby to odebrać jako primaaprilisowy żart, okazało się to żartem nie być! Nie jest to jednak jedyna rzecz, która twórcę biżuterii na co dzień fascynuje. To prawdziwy człowiek z lasu, który dla natury i z naturą żyje.