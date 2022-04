To on wygrał "Ninja Warrior Polska", show Polsatu! Co za ciało. Tak ćwiczy Igor Fojcik! Może też zaczniesz?

Znowu to zrobił! Igor Fojcik najlepszy w "Ninja Warrior Polska"

"Ninja Warrior Polska" to show, w którym uczestniczy mierzą się ze swoimi słabościami, próbując pokonać trudne tory przeszkód. Wymaga to od nich nie lada sprawności fizycznej i wytrzymałości.

W piątej edycji show najlepszym zawodnikiem - już po raz drugi - okazał się Igor Fojcik.

Po raz pierwszy mężczyzna wygrał "Ninja Warrior Polska" jesienią 2021 roku.

Wówczas brakowało mu bardzo niewiele, by wspiąć się na szczyt Góry Midoriyama.

Tej wiosny Igor Fojcik z Rybnika po raz drugi został najlepszym zawodnikiem "Ninja Warrior Polska". Co prawda nie ukończył toru finałowego, a co za tym idzie Góra Midoriyama, czyli gigantyczna konstrukcja, na którą należy wspiąć się po linie, pozostała poza jego zasięgiem. Spośród wszystkich zawodników zaszedł jednak najdalej. To dało mu tytuł Last Man Standing, czyli Ostatni na Polu Walki. Zawodnik otrzymał także czek o wartości 15 tys. zł. Główna nagroda i tytuł Ninja Warrior Polska o wartości 150 tys. zł muszą jeszcze poczekać. Może uda się zdobyć je w kolejnej edycji?