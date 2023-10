Toruń. 21-latek jechał 213 km/h mercedesem. Stracił prawo jazdy i dostał 8200 zł mandatu

Policjanci z toruńskiej "drogówki" natknęli się na rozpędzonego mercedesa w trakcie patrolu na autostradzie A1. Policyjny rejestrator pokazał, że kierowca pędzi 213 km/h przy ograniczeniu do 140 km/h. Mrugał także innym kierowcom światłami, by zjeżdżali mu z drogi.

- Funkcjonariusze zatrzymali pojazd, w którym za kierownicą siedział 21-latek. Jak ustalili, mężczyzna był objęty okresem dwuletniej „recydywy drogowej”. W praktyce oznacza to, że jeżeli kierowca ponownie jest zatrzymywany w związku z popełnieniem określonego wykroczenia, kwota jego mandatu jest podwajana - przekazuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy KMP w Toruniu.

Policjanci nałożyli na mężczyznę mandat 5000 zł za przekroczenie prędkości, a także 200 zł za używanie świateł drogowych niezgodnie z przepisami. Uwagę funkcjonariuszy zwróciły także oklejone folią szyby samochodu. - Po wykonaniu pomiarów okazało się, nie spełniają one dopuszczalnych norm i przepuszczają światło zaledwie w 23 proc., przy czym wymagane minimum to 70 proc.. Kierowca otrzymał w związku z tym kolejny mandat w wysokości 3000 złotych - dodaje asp. Bocian.

Łącznie 21-latka ukarano mandatami w wysokości 8200 zł i 19 punktami karnymi. - Z uwagi na to, że było to jego trzecie niebezpieczne wykroczenie w ciągu dwóch lat od uzyskania uprawnień do kierowania, mężczyzna stracił prawo jazdy - podsumowuje rzecznik toruńskiej policji.