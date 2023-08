Toruń. 35-latek z Wrocławia odpowie za wniesienie i odpalenie racy na meczu żużlowym

- Po rozegraniu zawodów, na trybunie, jeden z widzów odpalił racę świetlną - informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Podejrzany w trakcie swojego czynu był zamaskowany. Policjanci zatrzymali go w chwili, opuszczał stadion. Jak się okazało, był to 35-letni mieszkaniec Wrocławia. Mundurowi doprowadzili go do radiowozu, skąd trafił do policyjnej celi.