Toruń. Bonusy na święta dla pracowników firm i ich rodzin. Kto ile dostanie? Jedni 1000 zł na zakupy, a inni...nic!

Minimum 500 zł netto świątecznego dodatku, paczki dla dzieci i rodzinny koncert kolęd - takie bonusy przed Bożym Narodzeniem 2023 dostaną pracownicy Nova Trading w Toruniu. A pracownicy innych firm i instytucji? Niektórzy, np. na UMK czy w ZUS, żadnego "karpiowego" nie dostaną. Inni - vouchery na zakupy warte 1000 zł.

Tradycją w firmie Nova Trading i Nova Metale w Toruniu są nie tylko finansowe dodatki na święta Bożego Narodzenia

-W tym roku, tak jak w latach poprzednich, pomoc przyjmie formę wypłaty dodatkowych środków pieniężnych. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od przychodów przydających na członka rodziny. Wartość wypłaconego świadczenia wyniesie co najmniej 500 zł netto na pracownika. To jednak nie wszystko - zaznacza Izabella Suchorzyńska, dyrektor marketingu. - Z okazji Mikołajek obie firmy we współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną zorganizowały świąteczny koncert kolęd dla rodzin pracowników. Firmową tradycją są także paczki dla dzieci.

Prawda, że sympatycznie? A jak jest w innych miejscach pracy w Toruniu. W jednych już panuje radość np. z paczek i voucherów na zakupy o wartości 1000 zł. W innych pracownicy tylko smętnie podpatrują znajomych. I nie zawsze zależy to od tego, w jaki sposób w danej firmie czy instytucji rozdysponowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Największy pracodawca w Torunia, czyli UMK, żadnego "karpiowego" nie wypłaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika to największy pracodawca w Toruniu. Kolejny już rok z rzędu żadnych dodatków finansowych z okazji Bożego Narodzenia dla swoich pracowników nie przewiduje. - Nie będzie tak zwanego "karpiowego". Są natomiast paczki świąteczne dla dzieci - przekazuje Ewa Walusiak-Bednarek z UMK.

Wartość paczek w tym roku jest podobna jak w ubiegłym (było to 210 i 230 zł w zależności od przychodów). W skład każdej paczki wchodzi karta podarunkowa do realizacji w sklepach z artykułami dla dzieci i młodzieży oraz słodycze. Takie podarunki przysługują dzieciom w wieku od roku do 15 lat.

Paczki trafiły już w ręce tych dzieci pracowników uczelni, które wzięły udział w świątecznej zabawie. Rodzice, którzy z pociechami na zabawę nie dotarli, mogą paczki odbierać w dziale socjalnym UMK.

Pracownicy Biedronek zadowoleni. Dostali po 1000 zł na zakupy!

Co tu kryć, 1000 zł w formie voucheru do wykorzystania na zakupy to naprawdę miły prezent od pracodawcy. Z takiego w tym roku cieszą się pracownicy Biedronek, także w Toruniu. Voucher, co prawda, można wykorzystać tylko w sklepach właśnie tej sieci, ale dla większości zatrudnionych to nie problem. - Naprawdę można w ten sposób "ogarnąć" całe świąteczne zakupy u nas - mówią kasjerki z Biedronki w centrum Torunia. To jednak nie wszystkie bonusy w tej sieci. Pracownicy Biedronek już otrzymali paczki świąteczne dla siebie i dzieci. Firma przygotowuje cztery ich rodzaje, w zależności od wieku dziecka. Paczki w tym roku otrzymało w kraju ponad 81 tysięcy pracowników i 80 tysięcy ich dzieci.

A w Lidlu? Podobnie! 1000 zł na zakupy i paczki dla dzieci

W Toruniu pracownicy sieci Lidl również mogą czuć się dopieszczeni przez św. Mikołaja. W tej sieci handlowej również pracownicy do odbioru mają kupony rabatowe o łącznej wartości 1000 zł na zakupy w firmowych sklepach. Kupony te są do pozyskania w ramach wielkiej akcji promocyjnej Lidl Plus.

Lidl pamięta również o dzieciach pracowników. Paczki dostaną te, które nie skończyły 13 lat. Gry, puzzle, walkie talkie, plecaki, drewniane zabawki, zestawy zabawek do rozwoju motorycznego - takie atrakcje znalazły się w tym roku w tych paczkach. Są one zróżnicowane i dostosowane do wieku oraz potrzeb dzieci.

A tutaj smutno... Żadnych paczek, żadnych pieniędzy

Są takie miejsca pracy w Toruniu i regionie, w których na Boże Narodzenie pracownicy niczego szczególnego nie otrzymają od pracodawcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - tutaj nie ma ani "karpiowego", ani paczek dla dzieci. Bonów czy pieniędzy nie dostana również pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Dodatków finansów czy innego typu prezentów świątecznych nie przewiduje również dla swoich kadr Krajowa Administracja Skarbowa w Kujawsko-Pomorskiem, czyli skarbówka. WAŻNE. Z funduszu pracodawca prezentu nie robi - ZFŚS powstaje z odpisów od pensji pracowników Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych powstaje z odpisów od pracowniczych wynagrodzeń. Podział zgromadzonych na nim środków przebiega w każdym zakładzie pracy z godnie z regulaminem, który współtworzą przedstawiciele załogi.

Podział zgromadzonych na nim środków przebiega w każdym zakładzie pracy z godnie z regulaminem, który współtworzą przedstawiciele załogi. Świadczenia z Funduszu zatem prezentem od szefa nie są. Takim nazwać dodatkowe gesty materialne, jakie firma przed Bożym Narodzeniem czyni - finansowane poza ZFŚS.

