Są kandydaci na kandydata na prezydenta Torunia w wyborach 2024. To dwoje radnych

Radni klubu Aktywni dla Torunia rozpoczęli kampanię wyborczą przed planowanymi na kwiecień 2024 roku wyborami samorządowymi. Mają dwoje kandydatów na kandydata na prezydenta miasta.

W piątek 15 grudnia swoje plany na wiosenne wybory samorządowe przedstawili radni z klubu Aktywni dla Torunia. Przypomnijmy, że tworzą go Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i Bartosz Szymanski. Do Rady Miasta zostali wyborami w 2018 roku listy Koalicji Obywatelskiej. Z klubu KO i utworzyli własny odeszli w połowie obecnego roku, po tym, jak nie zagłosowali za absolutorium dla prezydenta Michała Zaleskiego. Za wejście do innego niż ten tworzony czy współtworzony przez Platformę Obywatelską klubu radnych Margareta Skerska-Roman została zawieszona w członkostwie w tej partii. Dodajmy, że Bartosz Szymanski należy do innej partii - Nowoczesnej. Maciej Krużewski jest bezpartyjny.

Aktywni dla Torunia: będzie kandydat na prezydenta miasta

Aktywni dla Torunia zapowiedzieli, że we wiosennych wyborach na prezydenta Torunia wystawią kandydata.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< - Wyłonimy go w prawyborach - zapowiada Bartosz Szymanski. Kandydatami na kandydatkę lub kandydata na prezydenta Torunia są Margareta Skerska-Roman i Maciej Krużewski. - Proponujemy dwa nazwiska, ale pewnie pojawi się więcej kandydatów. Prowadzimy już rozmowy z grupami mieszkańców, społecznikami i aktywistami. Zintensyfikujemy je w styczniu i przed 18 stycznia zaproponujemy konkretną osobę, która będzie kandydatem na prezydenta. Tak będą wyglądać nasze prawybory - wyjaśnia Bartosz Szymanski. Aktywni dla Torunia wystawią też - jako komitet wyborczy - kandydatów do Rady Miasta. Na pewno będzie wśród nich wspomnianych troje radnych. Poza tym - jak mówią - społecznicy, aktywiści. osoby zaangażowane w życie miasta.

- Zaproponujemy zmianę w podejściu do zarządzania miastem. Jak wielokrotnie mówiłem, rządzi nim obecnie PiS i pisowski prezydent. Toruń stał się zamknięty mentalnie, nie dopuszcza się innych pomysłów na rozwój. Władze miasta jakby nie zauważały kryzysu demograficznego, nie robi się nic, by mu przeciwdziałać. Jest też kompletny brak pomysłów dla młodzieży. Pięć mieszkań rocznie przeznaczanych dla absolwentów wyższych uczelni to żart - ocenia Maciej Krużewski.

- Chcemy zaprezentować rozwiązania dla kobiet, ludzi młodych, na edukację. Kadra nauczycielska się starzeje, brakuje nauczycieli - z tym trzeba sobie poradzić. Potrzebne jest nowe otwarcie, nowe spojrzenie na miasto. Są ludzie z pomysłami dla Torunia, chcemy wykorzystać ich zaangażowanie - podkreśla Margareta Skerska-Roman.

Wybory na prezydenta Torunia: Aktywni dla Torunia liczą na poparcie

Wśród wyborczych propozycji Aktywnych dla Torunia znaleźć się ma między innymi tramwaj kursujący do i po lewobrzeżnej części miasta. Jeździć miałby po moście tramwajowo-pieszo-rowerowym, który miałby powstać na wysokości ulicy Waryńskiego. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< - Już dziś do poparcia naszego kandydata na prezydenta Torunia namawiamy ludzi Trzeciej Drogi, także PO. Oprócz ludzi PiS-u zapraszamy do tego wszystkich. Także prezydenta Zaleskiego, bylibyśmy zaszczyceni jego poparciem. Nie mamy jednak wątpliwości, że wystartuje on po raz kolejny w wyborach. Będziemy więc chcieli zestawić jego wizję miasta z naszą. Szanujemy jego prezydenturę, dokonania. Michałowi Zaleskiemu należy się tytuł Honorowego Obywatela Torunia. Trzeba jednak zauważyć, że ci, którzy rodzili się na początku jego prezydentury, dziś są na studiach. Tyle lat minęło. Potrzebna jest zmiana. Nasz kandydat będzie jedynym poważnym konkurentem dla prezydenta Zaleskiego. Kandydaci PiS-u czy PO będą "udawankami" i będą walczyć o dalsze miejsca - dodaje Maciej Krużewski.

