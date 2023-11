Toruń. Dla zbrojarza nawet 9,8 tys. zł brutto. "Najlepszy zarobił 9,5 tys. na rękę w zeszłym miesiącu" - mówi rekrutujący

Od 7,7 do 9,8 tys. zł brutto - takie wynagrodzenie zbrojarzom oferuje firma, mająca swoją filię w Toruniu przy ul. Wapiennej. - To realne stawki. W zeszłym miesiącu nasz najlepszy zbrojarz zarobił 9,5 tys. zł na rękę - mówi "Nowościom" rekrutujący.

Ta oferta pracy jak na toruńskie warunki budzi zainteresowanie. Pojawiła się m.in. na portalu OLX. Anons głosi, że firma poszukuje zbrojarzy w Toruniu i oferuje im wynagrodzenie w wysokości od 7 tys. 749 do 9 tys. 800 zł brutto. Czy to faktycznie realny zarobek? Zapytaliśmy.

Goldback Comfort. "To realne stawki, ale zarobki zależą od wyników i pracy zespołowej"

"Nowości" skontaktowały się telefonicznie z przedstawicielem zajmującym się rekrutacją. Jak się okazało, zbrojarzy (w kilku lokalizacjach w kraju) poszukuje znana firma Goldback Comfort. To nowoczesna firma założona w 1990 roku, należąca do czołowych polskich producentów prefabrykatów żelbetowych. Swoja siedzibę ma w Rakowicach Małych koło Lwówka Śląskiego (Dolny Ślask). W Toruniu natomiast, przy ul. Wapiennej 62, ma filię i zakład produkcyjny.

Goldbacek Comfort dostarcza prefabrykaty na budowy największych obiektów w kraju - centrów handlowych, hipermarketów, fabryk, stadionów, budynków użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego i mostowego. -Rekrutujemy zbrojarzy i dobrze płacimy, ale oczekujemy określonych umiejętności. A także, to ważne, zaangażowania w pracę, gotowości do nauki i umiejętności pracy zespołowej - nie kryje rekrutujący. - W ubiegłym miesiącu nasz najlepszy zbrojarz zarobił 9 tys. 500 zł na rękę. Nawet przy systemie pozaakordowym stawki w Toruniu są dobre. To 27-28 zł netto za godzinę pracy. Praca jest w trybie jednozmianowym, w hali (czyli pod dachem, ze stałą temperaturą), od poniedziałku do piątku. Nie jest lekka - tego rekrutujacy nie kryje. Wiąże się z solidnym wysiłkiem fizycznym. Oczekiwana jest nie tylko znajomość zbrojarskiego fachu, ale i umiejętność czytania rysunku technicznego.

Firma oferuje też pracę w delegacji. Wówczas zapewnia zakwaterowanie. Gotowa jest też płacić za dojazdy. Jak mogą zgłaszać się kandydaci? Aplikować można np. przez formularz na wspomnianym portalu OLX (zakładka: Toruń/praca/produkcja). Tutaj też podano kontakt telefoniczny: nr 500 030 001.

Jakie płace na produkcji w Toruniu pod koniec listopada? Oto oferty i stawki

Ofert pracy na produkcji w Toruniu i okolicy pod koniec listopada nie brakuje. Wiele opatrzonych jest słowa "praca od zaraz". Oferowane wynagrodzenia? Niewiele może się równać z kwotami opisanymi poniżej. Sporo nadal oscyluje wokół najniższej krajowej. Szczególnie w zakładach, które szukają pracowników do prac prostych, niewymagających specjalnych kwalifikacji. Zdarzają się jednak i bardziej lukratywne oferty. Przykłady aktualnych ofert? Firma Schoenberger Polska Enterprises szuka pracowników produkcji do zakładu przy ul. Mazowieckiej 70A. Spółka działa od 2013 roku To lider na rynku osłon okiennych. Specjalizujemy się w produkcji rolet zewnętrznych i plisowanych, markiz, żaluzji i moskitier.

Schoenberger oferuje wynagrodzenie plus premię (3,6-4,3 tys. zł brutto miesięcznie), dofinansowanie do zajęć sportowych, prywatną opiekę medyczną, zniżkę na produkty firmowe i premie świąteczne. Praca jest w trybie dwuzmianowym. Zadaniem poszukiwanych pracowników będzie obsługa maszyn produkcyjnych, w tym piły.

3,9 tys. zł do 4,3 tys. zł brutto - takie wynagrodzenie kontrolerom jakości na produkcji oferuje firma Welwet. Swój zakład ma przy ul. Na zapleczu 32 w Toruniu. To przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji rozmaitych opakowań. To "praca od zaraz". Oczekiwania nie są wygórowane: pracowitość, dokładność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków. "Doświadczenie nie jest wymagane. Mile widziany status ucznia/studenta" - podaje firma. Aplikować można przez OLX.

4 tys. zł do 6 tys. zł brutto - taką wypłatę z kolei oferuje firma "M. TRADE. JERZY MRÓZ". Zajmuje się recyklingiem odpadów poprodukcyjnych. Firma działa na osiedlu Grębocin w Toruniu już od czternastu lat. Kogo obecnie szuka do pracy? Operatora linii do do regranulacji tworzyw sztucznych oraz operatora młynków do mielenia detali z tworzyw sztucznych.

Ta firma wymaga doświadczenia w obsłudze podobnego rodzaju urządzeń, solidności, gotowości do pracy zmianowej. Mile widziane są u kandydatów uprawnienia na wózki widłowe. Ten pracodawca oprócz wspomnianego wynagrodzenia zapewnia też comiesięczne premie, bony na święta. Daje też możliwość płatnych nadgodzin i nocek. Aplikować można przez portal OLX. Firma zachęca też do kontaktu telefonicznego pod numerem: 606 315 091. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

