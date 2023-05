Toruń. Dlaczego do dziś brak aktu oskarżenia dla Sandry M. za pijany wjazd w salon urody? Nowe informacje z prokuratury Małgorzata Oberlan

Nietrzeźwa Sandra M. wjechała autem w witrynę salonu urody "Glow" przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu 6 grudnia 2022 roku. Miała we krwi 1,38 prom. alkoholu. PSP/fb/Grzegorz Olkowski (wszystkie fot.) Zobacz galerię (14 zdjęć)

Sandra M. w mikołajki zeszłego roku wjechała autem w okno salonu urody "Glow" w Toruniu. Miała we krwi 1,38 prom. alkoholu. Po 3 miesiącach prokuraturze udało się przedstawić jej zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Do dziś jednak nie skierowała aktu oskarżenia do sądu. Dlaczego? Bo rozszerzyła śledztwo.