Toruń. Do widoku łosi na osiedlu Na Skarpie trzeba się przyzwyczaić. I trzeba też uważać...

To piękne zwierzęta, ale też i niebezpieczne. Początkowo pojawiały się na osiedlu głównie w nocy i we wczesnych godzinach porannych. Dziś coraz częściej można je spotkać w środku dnia.

- Łosie pojawiają się w różnych częściach Torunia, choć rzeczywiście - na Skarpie zdarza im się to dość często - mówi Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. - Jest sporo zgłoszeń. Zazwyczaj nasza interwencja ogranicza się do przypilnowania, by spokojnie wróciły do lasu. Dawno nie było przypadku, by spowodowały jakieś zniszczenia lub zaatakowały człowieka. Pamiętam, że kilka lat temu łoś znalazł się na działkach PZWANN. Z pierwszym ogrodzeniem dał sobie radę, utknął w drugim. Trzeba był go niestety odstrzelić. Wydaje mi się, że łosie oswoiły się już z miastem i dlatego nie zachowują się agresywnie. A ponieważ tu nie żerują, to dość szybko wracają do lasu. Co innego, jeśli łoś znajdzie się na drodze i może dojść do wypadku. Wtedy naszą rolą jest sprawienie tego, by bezpiecznie wrócił do swojego naturalnego środowiska.