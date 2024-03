Hotel Hilton powstanie w Toruniu - zapewnia inwestor. Spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabytek zabezpieczył przed zalaniem

Co z zabytkowym toruńskim browarem?

Zabytkowy browar na starówce kiedyś należał do miasta. Gmina sprzedała go jednak przed laty biznesmenowi Krzysztofowi Mielewczykowi. Ten zapowiadał tu stworzenie luksusowego hotelu, na którego otwarcie przybędzie sama Paris Hilton. Planu nie zrealizował. Zginął tragicznie w wypadku samolotowym.

Prace adaptacyjne w browarze miały ruszyć w 2020 roku , a pierwsi goście mieli nocować w hotelu w roku 2022 . Niestety, do dziś robót nawet nie rozpoczęto, a zabytek był systematycznie dewastowany. To wszystko "Nowości" opisały w miniony piątek. Dziś mamy nowe informacje w tej sprawie - po niedawnym spotkaniu prezesa Satoria Group z władzami Torunia.

Prezes Satorii w Toruniu: nie rezygnujemy z Hiltona

- Spółka poinformowała uczestników piątkowego spotkania, że podjęła decyzję co do ostatecznego charakteru inwestycji, tzn. ma być to obiekt hotelowy z kategorii "Hilton Garden Inn". Inwestor przekazał również, że obiekt został już zabezpieczony przed dewastacją oraz zalaniem deszczem - mówi Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Torunia.

W innych miastach Satoria Group nie próżnuje: chwali się nowymi hotelami

Nie jest jednak tak, by opisywany inwestor zablokowany był w swoich działaniach całkowicie. Nie wynika to przynajmniej z informacji, które sama Satoria Group przekazuje na stronie internetowej firmy.

Poza tym Satoria Group chwali się swoim ostatnim nabytkiem - to hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu (komunikat ze stycznia br.).

Jesienią ubiegłego roku natomiast donosiła, że: "Na wyspie Wolin, nad Jeziorem Warnowskim w Wisełce koło Międzyzdrojów powstaje hotel GLAR wraz z centrum konferencyjno-szkoleniowym. Zarządzanie obiektem zostało powierzone spółce VHM Hotel Management, która posiada duże doświadczenie jako operator hoteli działających pod uznanymi markami (Hampton by Hilton Gdańsk Old Town, Hampton by Hilton Olsztyn, Hampton by Hilton Białystok, Holiday Inn Dąbrowa Górnicza)". Dodajmy, że ta spółka to część grupy Satoria.