Toruń. Dwaj nowi profesorowie na UMK - ekspert w dziedzinie gleb i znawca nietoperzy. Gratulujemy nominacji!

Dwaj kolejni naukowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymali nominacje profesorskie, na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prof. dr hab. Piotr Hulisz z Wydziału Nauk i Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz prof. dr hab. Michał Wojciechowski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych to eksperci w swoich dziedzinach. Pochwalić się mogą nie tylko dorobkiem naukowym. Obaj z pasją podchodzą do swojej pracy, badań, nowych wyzwań.

Piotr Hulisz to ekspert w dziedzinie gleb, także miejskich

- Kieruje także pracą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku (kadencja 2019-2024). Do innych aspektów jego działalności organizacyjnej należą: pełnienie funkcji przewodniczącego Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 2015) oraz redaktora tematycznego w dwóch krajowych czasopismach naukowych z IF: "Bulletin of Geography. Physical Geography Series" i "Soil Science Annual" - podaje UMK.